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Общество

Невеста осужденного в России менеджера Disney обратится за помощью к Путину

RTVI: невеста осужденного топ-менеджера Disney попросит Путина о помиловании
Кадр из видео RTVI

Невеста осужденного в Москве топ-менеджера Disney Джугала Датерао рассказала в интервью RTVI, что намерена обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее любимого.

Даниэлла Де Орси выразила надежду, что глава государства сможет ознакомиться с историей жениха.

«Моя искренняя просьба к президенту Путину заключается в следующем: если у него будет возможность услышать историю Джугала, он увидит, что есть очень много иностранных путешественников, которые точно так же могут не знать, что лекарства, законно выписанные им в их родных странах, на самом деле запрещены в России», — заявила Даниэлла Де Орси.

Она сообщила, что сначала защита рассчитывает на успешное рассмотрение апелляционной жалобы. Если апелляция не принесет результата, она вместе с женихом намерена подать прошение о помиловании в соответствии с российским законодательством.

В конце мая Химкинский городской суд Московской области приговорил Джугала Датерао по делу о контрабанде наркотиков и незаконном обороте наркотических средств.

По данным российских СМИ, мужчина прибыл в Россию из США в январе 2026 года. Сообщалось, что его задержали из-за мармелада, содержавшего наркотическое вещество. Сам Датерао утверждал, что приобрел сладости в Соединенных Штатах по законно оформленному рецепту.

В итоге суд назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее американец был отправлен в колонию за обман своих родственников и знакомых в России.

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