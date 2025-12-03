Российский суд добавил срок бывшему морпеху США

Центральный районный суд Воронежа приговорил гражданина США, бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана к еще двум годам строгого режима по двум эпизодам нападения на сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщила ТАСС его адвокат Ирина Бражникова.

«Два года дали, к его восьми два года — получилось 10 в сумме», — сказала она.

По словам юриста, защита не будет подавать апелляцию на решение суда.

«У него будет еще одно уголовное дело, еще один эпизод, но это уже отдельно будет рассматриваться», — добавила Бражникова.

Приговор вынесен по двум эпизодам, которые произошли весной 2025 года. 5 мая Гилман напал на сотрудника УФСИН, не желая быть отправленным в исправительную колонию из СИЗО из-за лучших в сравнении с колонией условий содержания. Американец полагал, что это приведет к его оставлению в изоляторе. На следующий день его все-таки этапировали в исправительную колонию №8 в Россоши. Экс-морпех, который хотел вернуться в СИЗО в Воронеже, вновь совершил нападение на сотрудника УФСИН.

Гилман был задержан в январе 2022 года на железнодорожном вокзале Воронежа после жалоб пассажиров поезда Сухум — Москва на его нетрезвое поведение. В дежурной части американец ударил полицейского ногой, после чего его обвинили в нападении на сотрудника правоохранительных органов и осудили на четыре с половиной года лишения свободы, впоследствии снизив срок на год.

Находясь под стражей в воронежском СИЗО-3, он подрался с бывшим вице-мэром Воронежа Алексеем Антиликаторовым, который оказался за решеткой по обвинению во взяточничестве. Помимо этого, гражданина Соединенных Штатов обвинили в трех эпизодах дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и насильственных действиях в связи с производством предварительного расследования.

В октябре 2024 года Центральный районный суд Воронежа приговорил американца к семи годам и одному месяцу лишения свободы. В апреле текущего года срок заключения увеличили на один год.

Ранее сообщалось, что Россия и США обсудили новый обмен заключенными.