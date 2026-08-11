Из российской колонии освободили бывшего морпеха США

Россия освободила из колонии 32-летнего американца Роберта Гилмана, чтобы он мог пройти лечение в США. Об этом сообщает агентство Reuters.

В настоящее время он находится на самолете Госдепартамента США, его осматривают врачи.

Бывший морпех США был задержан в 2022 году в поезде, следовавшем из Сухума в Москву. Мужчина был пьян, нарушал порядок и трижды ударил полицейского. За это американца приговорили к 4,5 года лишения свободы.

В декабре 2025 года Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана, к еще двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по двум эпизодам нападения на сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.

7 августа стало известно, что представители Белого дома и Госдепартамента США обратились к российской стороне с просьбой освободить Гилмана по состоянию здоровья.

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