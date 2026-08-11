Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Из российской колонии освободили бывшего морпеха США

Reuters: Россия освободила бывшего американского морпеха Роберта Гилмана
Андрей Архипов/РИА Новости

Россия освободила из колонии 32-летнего американца Роберта Гилмана, чтобы он мог пройти лечение в США. Об этом сообщает агентство Reuters.

В настоящее время он находится на самолете Госдепартамента США, его осматривают врачи.

Бывший морпех США был задержан в 2022 году в поезде, следовавшем из Сухума в Москву. Мужчина был пьян, нарушал порядок и трижды ударил полицейского. За это американца приговорили к 4,5 года лишения свободы.

В декабре 2025 года Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана, к еще двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по двум эпизодам нападения на сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.

7 августа стало известно, что представители Белого дома и Госдепартамента США обратились к российской стороне с просьбой освободить Гилмана по состоянию здоровья.

Ранее фермер Джастас Уолкер назвал сообщение о депортации из РФ недоразумением.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пока младшему не исполнилось семь. Как купить квартиру, если у вас много детей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!