Башара Асада приговорили к смертной казни

Сирийский суд заочно приговорил бывшего президента страны Башара Асада к смертной казни. Об этом сообщает Syrian Arab News Agency (SANA).

Экс-главу государства признали виновным в преступлениях против человечности.

8 декабря 2024 года командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». Позже СМИ сообщили, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Как писала газета The New York Times, семья Асада после бегства в Россию жила в отеле Four Seasons в центре Москвы, затем переехала в двухэтажный пентхаус в башне «Федерация» в «Москве-Сити», а оттуда — на Рублевку, их охраняют спецслужбы.

Известно также, что в Москве живет младший брат Асада Махер Асад, бывший командующий четвертой бронетанковой дивизией Сирии. По данным NYT, его неоднократно видели рядом с жилым комплексом Capital Towers недалеко от «Москвы-Сити». Летом 2025 года Махера Асада засняли на видео в кальянной Myata Platinum в торговом комплексе «Афимолл». Его дочь Шам сейчас живет в ОАЭ, как и дочь Башара Асада Зейн, в соответствии со «специальным соглашением» с властями страны. Зейн учится в филиале французского университета Сорбонна в Абу-Даби, а ранее девушка окончила МГИМО.

Ранее Лавров ответил на вопрос о судебном преследовании Башара Асада.