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Политика

Раскрыто местонахождение экс-главы разведки Сирии, бежавшего после падения режима Асада

Би-би-си: экс-глава разведки Сирии по прозвищу Паук живет в России
Shutterstock

Глава разведки Сирии Хуссам Лука, бежавший из страны после падения режима Башара Асада, в настоящее время живет в России. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации источника, местонахождение экс-чиновника, известного по прозвищу Паук, установили благодаря контактам в записной книжке, обнаруженной в его дамасской резиденции. Журналисты проверили все номера из блокнота и обратились к одному из записанных в нем адресатов. Через этот контакт им удалось получить номер, который оказался российским, и дозвониться по нему. Собеседник,в котором распознали Луку, ответил, что в его ситуации он не может разговаривать по телефону, а также назвал «сложной» возможность организовать встречу с журналистами вне России.

Журналисты «Би-би-си» также отследили и второй полученный номер, приписываемый экс-главе сирийской разведки. Таким образом, Луку отследили в двух пригородах Москвы.

Как сообщал источник в ливанском правительстве, Лука проехал через Ливан по «действующему российскому паспорту», но с другим именем.

Лука исчез из страны после того, как в декабре 2024 года антиправительственные силы захватили Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада.

Сам Асад с семьей получил убежище в России, это подтверждали в российском МИДе.

Ранее Асада заметили в элитном ресторане в Москве.

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