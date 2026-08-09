В Финляндии рассказали, что должна сделать Европа до переговоров с Россией

Европа не должна торопиться с переговорами по Украине и ей вести их до того момента, пока санкции и помощь Киеву не сделают Россию слабее. Об этом в интервью Ilta-Sanomat заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

«Возможно, это соглашение еще нуждается в доработке. Нам нужны более эффективные пакеты санкций, чем американские, еще более сильная поддержка со стороны европейцев, укрепление противовоздушной обороны Украины и еще более прочные двусторонние соглашения о промышленном сотрудничестве с Украиной», — отметил он.

При этом Хяккянен подчеркнул, что европейцы должны занимать сильную позицию за столом переговоров.

8 августа агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву на следующей неделе.

6 августа американский журналист Майкл Шир в статье для газеты New York Times написал, что усилия Европы помогли предотвратить заключение сделки по Украине между президентом России Владимиром Путиным и Трампом.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на активизацию мирных переговоров при участии США в августе.

Ранее в США назвали ключ к сделке с Россией по Украине.