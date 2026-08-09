США необходимо инициировать диалог с Россией по вопросу формирования новой архитектуры безопасности в Европе ради урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил бывший директор ЦРУ по анализу РФ Джордж Биб в эфире YouTube-канала Гленна Диесена.

«В чем заключается стимул для России к взаимодействию с Западом? Полагаю, ключ к диалогу — в готовности обсуждать архитектуру европейской безопасности», — сказал эксперт.

Он считает, что если США хотят договориться с Россией, то им надо взглянуть на ситуацию шире и признать, что для РФ конфликт на Украине — масштабное геополитическое противостояние. В этой связи Биб призвал Вашингтон сделать первый шаг и предложить России совместное обсуждение. По его мнению, это поможет наметить новые векторы для дипломатического урегулирования на Украине.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о дуализме США по Украине. С одной стороны Вашингтон поставляет украинской армии оружие, а с другой заявляет о своей готовности способствовать мирным переговорам, отметил представитель Кремля. Он добавил, что реакция России на возможные новые предложения и формулы по завершению конфликта будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам страны.

Ранее Рубио ответил на требование России прекратить накачивать Киев оружием.