Над Зеленским пошутили по поводу его работы с кадрами

В своей еженедельной юмористической колонке газета Politico прокомментировала недавний скандал, связанный с отставкой министра обороны Украины Михаила Федорова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В статье под названием «Рассекречено» авторы пошутили о том, что президент Владимир Зеленский, в отличие от британского премьера Энди Бернема, не умеет увольнять министров так, чтобы они не стремились вернуться на свои посты.

Издание предложило читателям придумать наиболее удачную подпись к изображению, которое будет опубликовано в следующем выпуске. На предыдущем снимке запечатлены Бернем и Зеленский, где первый, обняв второго и наклонившись к нему, что-то ему говорит, а тот внимательно слушает. Оба одеты в черное.

«Владимир, если я выгоняю министров, они не пытаются вернуться», — приводит Politico одну из лучших подписей, присланных неким Томом Морганом. Издание отмечает, что за лучшую подпись не предусмотрено никаких призов, а единственной наградой является смех.

Отмечается, что в середине июля Зеленский принял решение заменить Федорова на посту министра обороны. Это вызвало волну протестов в Киеве и других городах в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский предложил Федорову должность вице-премьера по военным технологиям или советника по этому вопросу. Кроме того, президент предлагал экс-главе минобороны место в совете национальной безопасности и обороны (СНБО) с расширенными полномочиями. Однако Федоров заявил, что не согласен ни на какую другую должность, кроме главы оборонного ведомства.

Позже Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим объединенными силами ВСУ на место Сырского. Назначение нового министра обороны пока не состоялось, временно исполнять его обязанности президент поручил Евгению Хмаре.

Ранее Зеленский изменил состав СНБО Украины.