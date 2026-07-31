Зеленский изменил состав СНБО Украины

Сырского, Федорова и других экс-министров исключили из состава СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский исключил ряд экс-руководителей украинских министерств и ведомств из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом сообщается в опубликованном указе.

Из состава СНБО были исключены экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский, экс-министр обороны Украины Михаил Федоров, бывший министр экономики Алексей Соболев, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, а также экс-премьер Украины Юлия Свириденко.

В обновленный состав совета вошли новый главком ВСУ Михаил Драпатый, премьер-министр Украины Сергей Корецкий, глава МВД Иван Выговский, министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко, первый зампредседателя Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад, министр юстиции Украины Денис Маслов и первый замминистра обороны Евгений Хмара.

Обновление состава СНБО Украины произошло в связи с кадровыми перестановками в руководстве страны. После отставки министра обороны Михаила Федорова были сняты с должностей главком ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Андрей Гнатов, на их места были назначены Михаил Драпатый и Игорь Скибюк.

Ранее стало известно, зачем Зеленский уволил Сырского.