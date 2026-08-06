В Британии рассказали, что может привести к поражению Украины

Отсутствие у Киева ракет PAC-3 Patriot для зенитных ракетных комплексов Patriot может привести к поражению Украины в конфликте с Россией. Об этом в статье для журнала Spectator написал британский журналист Оуэн Мэтьюз.

По его словам, после украинских ударов российская экономика «далека от полного краха», однако ответные меры России против Киева оказывают «куда более разрушительное воздействие на и без того подорванную экономику Украины». Мэтьюз отметил, что порты Одессы выведены из строя, а Черноморский зерновой экспортный коридор «фактически уничтожен», так как судовладельцы приостановили заходы в украинские порты.

При этом обеспокоенность у президента Украины Владимира Зеленского вызывает способность России «продолжать систематическое разрушение» энергетической, водопроводной, нефтераспределительной и отопительной инфраструктуры Украины.

«Пока украинское воздушное пространство остается открытым для баллистических ракет Кремля, можно с уверенностью сказать, что предстоящая зима будет еще хуже — с опасными последствиями для военных усилий Украины и для поддержки Зеленского», — отметил он.

Журналист подчеркнул, что у Украины пока нет «работоспособной альтернативы» системе Patriot, президент США Дональд Трамп пока не предоставил Киеву лицензию на производство ракет для Patriot, а запуск производственного процесса займет как минимум два года.

«Есть одно чудо-оружие, которое действительно может переломить ход войны, и это PAC-3 Patriot. Однако на этот раз логика жестоко перевернута. Наличие Patriot не привело к победе Украины. Но их отсутствие может проложить путь к поражению», — отметил он.

В августе агентство ТАСС сообщило о том, что Украина потеряла около $1,05 млрд валютной выручки из-за блокады морских портов с 22 июля. Economist писал, что удары по украинским портам могут серьезно ударить по экспорту украинского агросектора, так как через эти узлы проходит 90% поставок зерновых масляничных культур.

Издание NV писало, что после остановки морских портов в Одесской области половина экспорта железной руды из Украины находится под угрозой.

Глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский также отметил, что если порты окажутся заблокированными на месяц или более, экономика Украины начнет сыпаться.

Ранее в России отметили «разрушительную силу» ударов по Киеву.