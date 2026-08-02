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Армия

На Западе рассказали о последствиях для Украины после ударов по Одессе

The Economist: Удары по портам привели к срыву зернового экспорта Украины
Telegram-канал «Олексій Кулеба»

Удары Вооруженных сил (ВС) России по украинским портам создают новую угрозу для экономики страны. Об этом пишет издание The Economist.

«За последние недели Россия активизировала атаки по украинским портам, что чревато серьезными последствиями для экспорта продукции», — говорится в публикации.

Увеличение числа атак на порты Одессы, Черноморска и Южного может серьезно ударить по экспорту украинского агросектора, так как через эти узлы проходит 90% поставок зерновых и масличных культур.

1 августа Вооруженные силы РФ нанесли удары по инфраструктуре, задействованной в интересах украинской армии, в портах Одессы и Николаева.

В ночь на 31 июля ВС РФ атаковали украинскую портовую инфраструктуру и морские суда, используемые для поставок украинской армии. В результате ударов в порту Одесса были поражены резервуары с ГСМ, предназначенными для Вооруженных сил Украины. Кроме того, при переходе морем южнее Одессы под удар российских сил попал сухогруз, осуществлявший доставку военного груза в один из портов Украины.

Ранее в Совфеде объяснили удары по Одессе.

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