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Бизнес

Стало известно о финансовых потерях Украины от блокады портов

ТАСС: потери Украины от блокады портов превысили $1 млрд
Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина потеряла около $1,05 млрд валютной выручки из-за блокады морских портов с 22 июля. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что Одесса, Черноморск и Южный, главные коммерческие порты республики, продолжают простаивать. Данные о графике движения судов в соответствующих портах показывают, что крупные иностранные торговые суда в них не заходят.

Утверждается, что ежедневные потери Украины составляют порядка $70 млн.

В августе журнал Economist написал, что российские удары по украинским портам создают угрозу для экономики страны и могут серьезно ударить по экспорту украинского агросектора.

В июле министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что судоходство в украинских портах полностью остановлено на фоне ударов России, а судовладельцы прекратили заходить в гавани, так как риски выросли.

Позднее Высоцкий отметил, что замены портам Одессы на Украине нет, и если экспорт через них не восстановится в полном объеме, то это может привести к голоду в мире.

Ранее на Украине оценили убытки агросектора из-за ударов ВС РФ по портам.

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