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Политика

В России отметили «разрушительную силу» ударов по Киеву

Военный эксперт Кнутов: Киеву нечем было сбивать российские ракеты
Gleb Garanich/Reuters

Удар по Киеву и области был очень успешным, так как Украине фактически нечем было сбивать российские ракеты. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

«Нанося удары по логистическим центрам Украины, Россия фактически зеркально повторяет действия киевского режима. Однако на фоне исчерпания запасов западных ракет у ВСУ небо над Киевом фактически открыто, поэтому удары и имеют такую разрушительную силу», — сказал военный эксперт.

Кнутов напомнил, что украинский лидер неоднократно заявлял о необходимости сделать все, чтобы «народ России потребовал мира», а после этого последовали атаки на мирные объекты.

«В Старобельске начались атаки на автобусы, на мирные объекты. Был удар по пляжу в Геленджике, бьют по складам Wildberries, что разрушает малый бизнес. То есть Зеленский начал войну с народом России. Раньше этого не было. Россия отвечает зеркально и бьет по логистике, таким же складам, но не по гражданским», — заключил Кнутов.

Российские войска в ночь на 5 августа нанесли массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области с применением баллистических ракет и реактивных беспилотников. Его целью стали логистические терминалы и склады крупнейших украинских сетей.

Ранее в Госдуме оценили последствия нанесенного по Киеву удара.

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