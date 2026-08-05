В России отметили «разрушительную силу» ударов по Киеву

Удар по Киеву и области был очень успешным, так как Украине фактически нечем было сбивать российские ракеты. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

«Нанося удары по логистическим центрам Украины, Россия фактически зеркально повторяет действия киевского режима. Однако на фоне исчерпания запасов западных ракет у ВСУ небо над Киевом фактически открыто, поэтому удары и имеют такую разрушительную силу», — сказал военный эксперт.

Кнутов напомнил, что украинский лидер неоднократно заявлял о необходимости сделать все, чтобы «народ России потребовал мира», а после этого последовали атаки на мирные объекты.

«В Старобельске начались атаки на автобусы, на мирные объекты. Был удар по пляжу в Геленджике, бьют по складам Wildberries, что разрушает малый бизнес. То есть Зеленский начал войну с народом России. Раньше этого не было. Россия отвечает зеркально и бьет по логистике, таким же складам, но не по гражданским», — заключил Кнутов.

Российские войска в ночь на 5 августа нанесли массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области с применением баллистических ракет и реактивных беспилотников. Его целью стали логистические терминалы и склады крупнейших украинских сетей.

Ранее в Госдуме оценили последствия нанесенного по Киеву удара.