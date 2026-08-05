Экспорт железной руды на Украине оказался под угрозой из-за остановки портов

Остановка морских портов в Одесской области серьезно ударила по украинским металлургам, и теперь половина экспорта железной руды из Украины находится под угрозой. Об этом сообщает NV.

«Блокировка портов Черного моря поставила под риск половину отечественного экспорта железорудной продукции, или 1 млн тонн в месяц», — написало СМИ.

В пресс-службе Группы Метинвест рассказали изданию, что блокада работы портов уже оказывает влияние на экспорт продукции и на импорт сырья, необходимого для предприятий. Ожидается, что добыча на Объединенном ГОК Метинвеста в августе может снизиться «примерно на 30% по сравнению со среднегодовым значением 2025 года».

В Метинвесте отметили, что остановка судоходства в черноморских портах Украины больше всего повлияет на поставку железорудного сырья в Китай и Турцию, чугун в США, а также на заготовку и прокат в страны Южной Европы, Ближнего Востока.

«Море для Украины — это главная дверь торговли. Морем идет около двух третей экспорта по тоннажу и половина по стоимости. Заменить этот канал нельзя. Его можно частично разгрузить на другие маршруты», — отметила экономистка Ирина Коссе.

В ГМК Центр отметили, что из-за прекращения работы морского коридора от снижения экспорта железорудной продукции Украина может терять $60-70 млн экспортной выручки ежемесячно или $700-800 млн в год. Объем выпуска в железорудной отрасли может снизиться на 40%.

«К сожалению, быстрая нормализация ситуации невозможна. Мы помним, как в 2023 на это понадобилось не менее 3-4 месяцев после первых тестовых проходов судов морским коридором», — отметил СЕО ГМК Центр Станислав Зинченко.

По его словам, Украина может решить проблему только с помощью политического решения, а военными методами добиться «безопасного и устойчивого прохода торговых судов» маловероятно.

В августе журнал Economist написал, что российские удары по украинским портам создают угрозу для экономики страны и могут серьезно ударить по экспорту украинского агросектора.

В июле министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что судоходство в украинских портах полностью остановлено на фоне ударов России, а судовладельцы прекратили заходить в гавани, так как риски выросли.

В августе Высоцкий отметил, что замены портам Одессы на Украине нет, и если экспорт через них не восстановится в полном объеме, то это может привести к голоду в мире.

Глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский также подчеркнул, что в случае, если порты останутся заблокированными месяц или более, то экономика страны начнет сыпаться.

Ранее на Украине оценили убытки агросектора из-за ударов ВС РФ по портам.