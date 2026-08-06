Омбудсмен Решетилова: около 16 тысяч иностранцев воюют в ВСУ

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) на данный момент служит около 16 тысяч иностранных наемников как минимум из 72 стран мира. Об этом заявила украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова, сообщается на странице ее офиса в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Всего около 16 тысяч иностранных добровольцев как минимум из 72 стран по всему миру сейчас защищают Украину. Почти 40% из них являются гражданами стран Латинской Америки», — сказала она.

Также офис омбудсмена сообщил, что с 27 января от иностранных наемников, их родных и уполномоченных лиц они получили более 300 жалоб.

В июле представитель подполья рассказал, что в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) находится около 16,5 тысячи иностранных наемников, и большая часть из них — выходцы из стран Латинской Америки.

24 июля руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС сообщил, что наемники более чем из 70 стран мира воюют в ВСУ.

В том же месяцев в российских силовых структурах сообщили, что украинские миграционные органы начали массово задерживать приезжих из стран Азии, которые приехали в страну на заработки. Собеседник агентства рассказал, что мужчин принудительно отправляют в ВСУ, отправляют в тыл, а потом переводят в штурмовые подразделения.

Ранее в подполье заявили, что наемники ВСУ перестали сражаться на одном из направлений.