РИА Новости: на Украине начали задерживать выходцев из Азии для отправки в ВСУ

Украинские миграционные органы начали массово задерживать приезжих из азиатских стран, прибывших в страну на заработки. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, задержанных женщин в основном депортируют. В свою очередь мужчин принудительно направляют на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Сначала отправляют в тыл, а после переводят в штурмовые подразделения, уточнил источник.

До этого представитель пророссийского подполья оценил численность иностранных наемников в рядах ВСУ. По данным на июль 2026 года, на службе в украинской армии находятся около 16,5 тысячи иностранцев. По словам подпольщика, основную часть из них составляют выходцы из стран Латинской Америки, в том числе Колумбии, Мексики, Сальвадора и Венесуэлы. При этом наемников из Великобритании, Германии, Канады и США, как утверждается, стало меньше.

Ранее в Раде предложили официально разрешить откупаться от мобилизации.