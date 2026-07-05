В рядах Вооруженных сил Украины, по оценке пророссийского подполья, находятся около 16,5 тысячи иностранных наемников. Об этом ТАСС сообщил представитель подполья.

По его словам, основную часть иностранного контингента сейчас составляют выходцы из стран Латинской Америки, в том числе Колумбии, Мексики, Сальвадора и Венесуэлы. При этом наемников из Великобритании, Германии, Канады и США, как утверждается, стало меньше.

Собеседник агентства также заявил, что наибольшее число латиноамериканских наемников сосредоточено на херсонском и запорожском направлениях. По его оценке, среди них более 7 тыс. составляют граждане Колумбии.

17 мая взятый в плен российскими военнослужащими группировки войск «Север» колумбийский наемник ВСУ Андрес Гальего Ороско рассказал, как происходила вербовка жителей Боготы. Он заявил, что с вербовщиком он познакомился на подработке в ресторане, и тот ему предложил хорошо оплачиваемую работу в рядах украинской армии в качестве повара. Работу он пообещал только в тылу без участия в боевых действиях. По словам колумбийца, вербовщик назывался Смитом.

Ранее выяснилось, как колумбийские наемники добираются до Украины.