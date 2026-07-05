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Армия

В подполье заявили, что наемники ВСУ перестали сражаться на одном из направлений

ТАСС: наемники ВСУ перестали участвовать в боях на Херсонском направлении
Clodagh Kilcoyne/Reuters

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически перестали принимать участие в сражениях на Херсонском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

По словам источника агентства, такая ситуация на данном участке фронта наблюдается с марта 2026 года.

«Тех, кто не сбежал и не был уничтожен нашими ударами, просто перебросили на другие участки. Оставшиеся же стараются не высовываться», — пояснил он.

В подполье отметили, что сейчас многие наемники ВСУ пытаются найти способ покинуть поле боя и Украину в целом. Однако Киев держит иностранцев «на коротком поводке», силой возвращая пытающихся сбежать военных.

Как сказал источник, также были случаи, когда от отказывающихся идти в бой наемников избавлялись сами украинские солдаты. Иностранцев, пытающихся сдаться в плен Вооруженным силам РФ, ликвидировали посредством ударов FPV-дронами.

5 июля в пророссийском подполье рассказали, что в настоящее время в сражениях на стороне ВСУ участвуют около 16,5 тыс. иностранных наемников. Основная часть — это выходцы из стран Латинской Америки, включая Колумбию, Мексику, Сальвадор и Венесуэлу.

Ранее российские бойцы взяли в плен двух наемников ВСУ из Колумбии.

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