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Армия

Глава Следкома рассказал о воюющих на стороне ВСУ наемниках

Бастрыкин: на стороне ВСУ воюют наемники из более чем 70 стран
Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Наемники из более чем 70 стран воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, это наемники из Грузии, США, Великобритании, Канады и других стран. Бастрыкин отметил, что этими людьми движет желание заработать легкие деньги. Российское следствие установило личности более 4 тысяч таких лиц.

Глава СК рассказал, что многие иностранные наемники ВСУ не получают никаких денег, погибают, а затем их семьи пытаются раздобыть хоть какие-то сведения. Относительно всех установленных иностранцев принимаются меры по осуществлению их уголовного преследования, розыску и аресту, добавил Бастрыкин.

5 июля представитель пророссийского подполья рассказал, что в рядах ВСУ находятся около 16,5 тысяч иностранных наемников, большая часть из них — выходцы из стран Латинской Америки.

Ранее Бастрыкин сравнил военнослужащих ВСУ с гитлеровцами.

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