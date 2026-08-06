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Политика

В Польше призвали премьера Туска подписать решение по Зеленскому

Глава канцелярии Богуцкий: Туск должен согласовать лишение Зеленского ордена
Geert Vanden Wijngaert/AP

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий призвал премьер-министра страны Дональда Туска подписать решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого орла. Об этом он написал в соцсети X.

Пост Богуцкого был посвящен назначению судей. Однако глава канцелярии также вспомнил и о том, что Туск все еще не подписал решение о лишении Зеленского ордена.

«Призываю вас найти мужество выполнить свой долг и фактически подписать постановление президента о лишении президента Украины ордена Белого орла», — отметил он.

В июне президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого орла. Это произошло после того, как украинский лидер присвоил бригаде ВСУ имя в честь деятелей УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской организацией и запрещена). После лишения ордена Зеленский отправил его почтой Навроцкому.

В конце июня СМИ сообщали, что Туск пока не заверил своей подписью решение Навроцкого о лишении Зеленского ордена. Экс-министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович также объяснил, что для отзыва награды требуется подпись Туска, и с формальной точки зрения процедура лишения Зеленского ордена не была завершена.

Ранее Богуцкий пообещал бороться с «бандеризмом».

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