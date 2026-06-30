Туск пока не подписал решение о лишении Зеленского польского ордена

Премьер-министр Польши Дональд Туск еще не заверил своей подписью решение президента республики Кароля Навроцкого о лишении его украинского коллеги Владимира Зеленского ордена Белого орла. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель канцелярии главы польского правительства.

«Насколько мне известно, премьер-министр Дональд Туск не ставил свою подпись под указом президента Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого орла», — сказал он.

По словам собеседника агенства, формально в этой ситуации подпись главы правительства уже не имеет значения, поскольку лидер Украины добровольно вернул польский орден.

26 июня экс-министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что с формальной точки зрения процедура лишения украинского президента ордена Белого орла не была полностью завершена, так как для отзыва награды требуется еще подпись Туска.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого орла. Польский лидер пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее экс-глава МИД Украины пожаловался, что Польша ведет себя как Россия.