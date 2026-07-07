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Политика

Глава канцелярии президента Польши пообещал бороться с «бандеризмом»

Внесенный в «Миротворец» Богуцкий пообещал бороться с «бандеризмом»
Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, внесенный недавно в реестр украинского сайта «Миротворец», пообещал продолжить бороться с «бандеризмом». О своих намерениях он высказался в соцсети Х.

Информация о Богуцком появилась на скандально известном сайте в конце прошлой недели. Его обвиняют в «разжигании ненависти поляков к украинцам, межнациональной и межконфессиональной розни». Это произошло после высказываний политика о Волынской резне. Он назвал территории западной Украины «Восточной Малопольшей».

«Я продолжу называть по имени украинских шовинистов из УПА (организация запрещена в России) и ОУН (организация запрещена в России) преступниками, совершившими зверский геноцид против мирного населения», — заявил Богуцкий.

Глава канцелярии добавил, что не примет культ этих организаций и будет требовать «достойного захоронения жертв бандеризма».

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла, который является высшей государственной наградой страны. Причиной для этого стало решение Зеленского присвоить одной из бригад ВСУ название в честь деятелей УПА (Украинской повстанческой армии; организация запрещена в России).

Ранее Польша возложила на Украину ответственность за ухудшение отношений.

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