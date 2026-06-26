В Польше увидели проблему с процедурой лишения Зеленского ордена

С формальной точки зрения процедура лишения президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла не была полностью завершена, так как для отзыва награды требуется еще подпись премьер-министра страны Дональда Туска. Об этом рассказал изданию Liga.net экс-министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

По его словам, польское правительство не планировало завершать процедуру отзыва награды, однако Зеленский, как и другие украинские чиновники, вернул ее по своей инициативе.

«Когда эмоции улягутся, это может стать шансом улучшить отношения», — сказал Чапутович.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны. Это произошло после того, как президент Украины присвоил одной из бригад армии название в честь деятелей УПА (Украинской повстанческой армии; организация запрещена в России). Затем от польских наград отказались глава офиса Зеленского, дипломаты и экс-президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

20 июня Зеленский отправил орден Белого орла в Польшу курьером. Министр канцелярии Навроцкого Ангешка Енджак назвала этот поступок оскорблением для Варшавы.

Ранее Буданов назвал «страшной ошибкой» лишение Зеленского польского ордена.