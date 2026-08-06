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Политика

Трамп заявил, что США обладают огромными запасами боеприпасов

Трамп пригрозил тюрьмой после публикаций СМИ о сокращении запасов ракет
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп на фоне утверждений ряда СМИ о якобы нехватке боеприпасов у Вашингтона заявил, что страна обладает огромными запасами. Соответствующий пост политик опубликовал в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, боеприпасы производятся и доставляются в Соединенные Штаты по потребности «в огромных объемах».

Глава государства добавил, что тем, кто распространяет подобные «сливы информации», грозят многолетние тюремные сроки.

4 августа телеканал CNN сообщил, что американская армия якобы израсходовала большую часть имевшихся у нее запасов ключевых ракет-перехватчиков. СМИ со ссылкой на осведомленных источников утверждало, что с начала боевых действий против Ирана было растрачено около 80% противоракет для комплексов THAAD и примерно 50% зенитных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

О том же писало агентство Reuters.

Военный министр США и глава Пентагона Пит Хегсет назвал ложью появившиеся в СМИ данные о том, что американские военные якобы на 80% исчерпали запасы ракет-перехватчиков с начала конфликта с Ираном.

Издание The Washington Post сообщило, что Трамп потребовал от Хегсета объяснить дефицит боеприпасов.

Ранее Пентагон запросил финансирование на пополнение запасов из-за конфликта в Иране.

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