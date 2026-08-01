Пентагон запросил финансирование на пополнение запасов из-за конфликта в Иране

Министерство обороны США обратилось к Конгрессу с просьбой выделить $18,2 млрд на срочное пополнение запасов современных систем противоракетной обороны и других боеприпасов, которые были израсходованы в ходе военной кампании против Ирана. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Запрашиваемые средства входят в дополнительный пакет финансирования объемом $67 млрд, предназначенный для покрытия расходов, связанных с проведением операции.

По информации агентства, около $5,75 млрд предлагается направить на закупку комплексов THAAD, еще $5,57 млрд — на системы Patriot. Кроме того, Пентагон рассчитывает получить $1,9 млрд приобретение противоракет SM-6, используемых корабельными системами ПВО. Дополнительное финансирование также предусмотрено для закупки крылатых ракет Tomahawk и высокоточных оперативно-тактических ракет PrSM класса «земля — земля».

Как отмечает Bloomberg, необходимость экстренного финансирования объясняется продолжающимися ударами США по объектам на территории Ирана, а также отражением атак иранских ракет и беспилотников, направленных против американских военных и союзников Вашингтона в регионе.

28 июля главный стратег Пентагона Элбридж Колби заявил, что Пентагон начал пересмотр размещения войск США в Европе, который должен приблизить переход ответственности за оборону региона к европейским странам — членам НАТО. По его словам, решение должно соответствовать стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов 2025 года и стратегии национальной обороны 2026 года.

Ранее в США призвали Вашингтон перестать инвестировать в оборону ЕС.