США израсходовали почти все свои высокоточные ракеты в конфликте с Ираном

США практически израсходовали свой запас высокоточных дальнобойных ракет в конфликте с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что речь идет о ракетах систем ATACMS и PrSM.

«Аналитики говорят, что такое оружие — стоимость которого превышает $1 млн за единицу — также будет важно в любом конфликте с Китаем. Собеседники отказались сообщить, сколько каждого вида боеприпасов осталось у США», — говорится в публикации.

В ответ на просьбу прокомментировать данные о запасах Белый дом опубликовал заявление президента США Дональда Трампа, в котором говорится, что у Соединенных Штатов «гораздо больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире» и «гораздо больше, чем нам нужно».

2 августа агентство IRNA сообщило, что Иран уничтожил еще три американских истребителя F-35 США в Иордании.

На этом фоне стало известно, что США готовятся к новому этапу военной кампании против Ирана на фоне отсутствия прогресса в переговорах с Тегераном.

В начале июня президент России Владимир Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.

Ранее США снесли 900-килограммовой бомбой жилой дом в Иране.