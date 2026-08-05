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Армия

Шеф Пентагона прокомментировал новость об истощении запасов боеприпасов у США

Хегсет назвал ложью заявления СМИ об исчерпании запасов ракет-перехватчиков США
Andrew Harnik/Pool/Reuters

Военный министр США и глава Пентагона Пит Хегсет назвал ложью появившиеся в СМИ данные о том, что американские военные якобы на 80% исчерпали запасы ракет-перехватчиков с начала конфликта с Ираном. Соответствующий пост чиновник разместил на своей странице в соцсети X.

«Этот баннер не правда, CNN. Позор вам. Мы недостаточно ненавидим фейковые СМИ», — написал Хегсет.

Накануне телеканал CNN сообщил, что американская армия якобы израсходовала большую часть имевшихся у нее запасов ключевых ракет-перехватчиков. СМИ со ссылкой на осведомленных источников утверждало, что с начала боевых действий против Ирана было растрачено около 80% противоракет для комплексов THAAD и примерно 50% зенитных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Также 4 августа агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Соединенные Штаты практически израсходовали свой запас высокоточных дальнобойных ракет в конфликте с Ираном

Ранее Пентагон запросил финансирование на пополнение запасов из-за конфликта в Иране.

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