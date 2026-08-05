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Армия

Американская армия растратила запасы ключевых ракет-перехватчиков

CNN: США исчерпали запасы ключевых ракет-перехватчиков на 80%
army.mil

Армия США израсходовала большую часть имевшихся у нее запасов ключевых ракет-перехватчиков. Об этом, ссылаясь на осведомленные источники, сообщает телеканал CNN.

С начала боевых действий против Ирана было растрачено около 80% противоракет для комплексов THAAD и примерно 50% зенитных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Поэтому Пентагон предупреждает, что запасы ракет находятся на опасно низком уровне. По оценкам Центра стратегических и международных исследований, до начала войны с Ираном американская армия располагала примерно 2200 ракетами Patriot и 452 ракетами THAAD.

По данным телеканала, вопрос об истощении арсеналов поднимался советниками президента США Дональда Трампа за последние недели поднимался не менее двух раз. Эти опасения обсуждались в том числе перед недавним решением Трампа отменить новые удары по Ирану.

4 августа агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США практически израсходовали свой запас высокоточных дальнобойных ракет в конфликте с Ираном.

Ранее Пентагон запросил финансирование на пополнение запасов из-за конфликта в Иране.

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