В МИД РФ обвинили Киев в терактах против мирного населения

Любинский: Киев все чаще прибегает к терактам из-за провалов ВСУ на фронте

Киев все чаще прибегает к терактам против мирных россиян на фоне масштабного провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом РИА Новости заявил заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.

«Все более теряя почву под ногами по всей картине боевых действий, киевские власти тем активнее прибегают к осуществлению варварских терактов против мирного населения», — сказал он.

До этого президент России Владимир Путин отметил, что выполнение задач в рамках СВО идет в соответствии с планами Генерального штаба ВС РФ. По словам верховного главнокомандующего, победа будет за Россией.

В конце июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает атаки ВСУ на пассажирские автобусы в российских регионах. Она подчеркнула, что Киев стремится отыграться на мирных гражданах за провалы на фронте, а операторы дронов осознанно бьют по гражданским объектам. В ведомстве предупредили, что все причастные к атакам понесут ответственность.

28 июля украинский ударил по рейсовому автобусу на трассе Шебекино — Белгород. В результате атаки пострадали 19 человек. После удара Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский политик рассказал, какое место террор занимает в политике Киева.