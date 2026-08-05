Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

В МИД РФ обвинили Киев в терактах против мирного населения

Любинский: Киев все чаще прибегает к терактам из-за провалов ВСУ на фронте
Valentyn Ogirenko/Reuters

Киев все чаще прибегает к терактам против мирных россиян на фоне масштабного провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом РИА Новости заявил заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.

«Все более теряя почву под ногами по всей картине боевых действий, киевские власти тем активнее прибегают к осуществлению варварских терактов против мирного населения», — сказал он.

До этого президент России Владимир Путин отметил, что выполнение задач в рамках СВО идет в соответствии с планами Генерального штаба ВС РФ. По словам верховного главнокомандующего, победа будет за Россией.

В конце июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает атаки ВСУ на пассажирские автобусы в российских регионах. Она подчеркнула, что Киев стремится отыграться на мирных гражданах за провалы на фронте, а операторы дронов осознанно бьют по гражданским объектам. В ведомстве предупредили, что все причастные к атакам понесут ответственность.

28 июля украинский ударил по рейсовому автобусу на трассе Шебекино — Белгород. В результате атаки пострадали 19 человек. После удара Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский политик рассказал, какое место террор занимает в политике Киева.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Биткоин по закону. Что теперь можно делать с криптовалютой в России, а что запрещено
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!