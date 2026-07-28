Осколочные ранения и тяжелые травмы: почти 20 человек пострадали из-за удара ВСУ по автобусу под Белгородом

Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус на трассе Шебекино — Белгород. В результате пострадали 19 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. После удара Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В тот же день дроны атаковали еще 11 населенных пунктов Белгородской области: ранения получили девять человек, были повреждены жилые дома, предприятия, автомобили и социальный объект.

Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус в городе Шебекино Белгородской области. В результате пострадали 19 человек, сообщил в мессенджере «Макс» временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

Он отметил, что, по предварительным данным, обошлось без жертв.

«Однако пострадали 19 мирных жителей. Восемнадцать из них оперативно доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Пятнадцать граждан получили осколочные ранения, еще у троих, предварительно, акубаротравмы. По оценке медиков, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии», — написал глава региона.

Шуваев сообщил, что после оказания помощи раненые будут переведены в медицинские учреждения Белгорода.

В результате атаки также получили повреждения автобус, грузовик и легковой автомобиль, посеченный осколками.

Атака произошла на 26-м километре автодороги Шебекино — Белгород. После удара Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следователи осматривают место происшествия, собирают доказательства и устанавливают тип и модель использованного беспилотника.

Атака на Белгородскую область

В тоже время украинские БПЛА атаковали целый ряд районов и населенных пунктов в Белгородской области.

В селе Белянка Шебекинского округа было атаковано предприятие. В результате пострадали восемь человек: семь мужчин получили осколочные ранения, у женщины диагностировали контузию.

Кроме того, FPV-дроны нанесли удары по грузовым автомобилям в Шебекино и селе Большое Городище, сообщает Telegram-канал «Жесть Белогород».

В поселке Маслова Пристань беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Мужчина получил осколочное ранение бедра, машина была повреждена. В селе Большое Городище дрон ударил по кабине грузовика.

В Новой Таволжанке после взрыва беспилотника загорелся частный дом, еще один дрон атаковал автомобиль. В Белгородском округе при сбросе взрывного устройства с беспилотника в селе Красный Октябрь были повреждены остекление многоквартирного дома и четыре автомобиля.

В поселке Малиновка атаки дронов привели к частичному разрушению здания социального объекта и повреждению крыши частного дома. В Разумном была повреждена крыша помещения предприятия, а в селе Стрелецкое — крыша коммерческого объекта, грузовик и оборудование. В селе Сергиевка Краснояружского округа беспилотник повредил крышу административного здания.

Оперштаб Белгородской области сообщил в Telegram, что в результате последних атак БПЛА в регоине пострадали девять человек.

Украинские силы уже не первый раз атакуют пассажирские автобусы в Белгородской области. 20 июля после удара беспилотника ВСУ по автобусу в Шебекино пять человек, в том числе один ребенок, погибли и 27 были ранены.

«Всего в настоящее время за медицинской помощью обратились 27 человек, из которых 23 госпитализированы в различные медицинские учреждения. В их числе 17-летний подросток, который доставлен в областную детскую больницу, его состояние оценивается врачами как средняя степень тяжести», — сообщила в «Макс» первый замминистра здравоохранения региона Людмила Крылова.

Большинство пострадавших с ранениями направили в областную клиническую больницу Святителя Иоасафа. Трое пострадавших находились в тяжелом состоянии.