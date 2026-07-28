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Политика

МИД России обвинил Киев в сознательных атаках на пассажирские автобусы

Захарова: Киев мстит мирным жителям за провалы на фронте
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирские автобусы в российских регионах. Комментарий дипломата опубликован на сайте ведомства.

«Киевский режим продолжает атаки, <...> стремясь отыграться на мирных гражданах в качестве мести за свои нарастающие провалы на фронте», — говорится в заявлении.

По словам Захаровой, операторы украинских беспилотников осознанно наносят удары по гражданским объектам, не имеющим отношения к российским вооруженным силам.

В МИД РФ подчеркнули, что все причастные к атакам понесут ответственность, и призвали мировое сообщество публично отреагировать на действия Киева, предупредив, что замалчивание преступлений будет расцениваться как подстрекательство к терроризму.

28 июля украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус на трассе Шебекино — Белгород. В результате пострадали 19 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. После удара Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ атаковали рейсовый автобус «Стаханов — Москва» в ЛНР.

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