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Политика

Путин заявил о необходимости увеличить число медиков в Белгородской области

Путин: нужно увеличить число врачей в Белгородской области
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал увеличить число врачей в Белгородской области. Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александром Шуваевым.

«Что касается социалки, то одна из проблем - это необходимость увеличения количества врачей, специалистов на душу населения. Есть и другие вопросы, сейчас мы с вами обо всем поговорим», — обратился Путин к чиновнику.

Шуваев, в свою очередь, доложил Путину об увеличении числа атак на регион в последние две недели.

В ходе беседы глава государства подчеркнул важность вопросов, связанных с обеспечением безопасности жителей региона. Однако и про темы социального и экономического развития области забывать тоже нельзя, добавил Путин.

13 мая президент России Владимир Путин назначил Александра Шуваева врио губернатора Белгородской области.

Ранее губернатор посетил в больнице детей, пострадавших при атаках ВСУ на Белгород.

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