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Армия

Глава Белгородской области доложил Путину об увеличении числа атак на регион

Шуваев: за последние две недели участились обстрелы Белгородской области
«Время героев»

За последние две недели участились обстрелы Белгородской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Александр Шуваев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, передает пресс-служба.

«За крайние две недели участились атаки и обстрелы. Во взаимодействии с Министерством обороны, добровольческим формированием «БАРС–Белгород» мы наладили систему, и уже больше 50% дронов самолетного типа сбиваем своими изделиями, которые сейчас находятся на апробации здесь, у Сергея Семеновича Собянина. Он обещал помочь для большего развития», — сказал Шуваев.

В ходе беседы глава государства подчеркнул важность вопросов, связанных с обеспечением безопасности жителей региона. Однако и про темы социального и экономического развития области забывать тоже нельзя, добавил Путин.

13 мая президент России Владимир Путин назначил Александра Шуваева врио губернатора Белгородской области.

13 мая Путин принял отставку Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белгородской области. Как указали в Кремле, глава региона подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Ранее губернатор посетил в больнице детей, пострадавших при атаках ВСУ на Белгород.

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