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Общество

Губернатор посетил в больнице детей, пострадавших при атаках ВСУ на Белгород

Шуваев заявил об улучшении состояния детей, раненных при атаках ВСУ на Белгород
Telegram-канал «Александр Шуваев»

Состояние трех детей, пострадавших в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород в ночь на 27 и 29 июля, постепенно улучшается. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Он рассказал, что лично навестил несовершеннолетних в больнице.

«Врачи делают все для их скорейшего восстановления, дети держатся», — говорится в заявлении.

По словам Шуваева, самая юная пациентка — двухлетняя Ульяна. У девочки диагностировали осколочное ранение, она уже идет на поправку. Также в больницу попал ее 11-летний брат Владимир. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, он получил травму глаза и осколочные ранения. Ребенок два дня пробыл в реанимации, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Еще один пострадавший — 15-летний Александр. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести и отмечают положительную динамику, подчеркнул врио губернатора.

29 июля беспилотник ВСУ ударил по коммерческому объекту в Белгороде. Повреждения получили один автомобиль и навес. Именно тогда пострадал 15-летний подросток, его доставили в больницу с осколочными ранениями.

Ранее в Белгородской области два человека, включая бойца самообороны, получили ранения из-за атак ВСУ.

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