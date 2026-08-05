На Украине ожидают усиления ударов России по логистике

Россия будет усиливать удары по украинской логистике и складам. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник президента Украины Сергей Бескрестнов (позывной — Сергей «Флеш»).

Он подчеркнул, что Россия может запускать по Украине по 100 баллистических ракет ежемесячно.

«Война на истощение вошла в следующую фазу. Враг атакует все подряд: склады розничной торговли, продовольственные склады, логистические хабы, предприятия, склады строительных материалов», — написал он.

В ночь на 5 августа Россия нанесла удары по объектам, связанным с ВСУ, в Киеве. В Минобороны России пояснили, что пострадали транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области, которые задействованы в хранении, доставке вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотников.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что не сбили ни одной ракеты, которая была выпущена по Украине в ночь на 5 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский после удара по Киеву подверг критике западных партнеров и обвинил их в медлительности в связи с поставками ракет-перехватчиков для комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в США назвали «бредом» план Зеленского с ударами по России.