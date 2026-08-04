На Западе оценили эффективность российских ударов по украинским АЗС

Российские удары по украинским автозаправочным станциям (АЗС) подорвали дух общества, и теперь некоторые водители сводят к минимуму поездки на заправки. Об этом пишет New York Times (NYT).

Издание написало, что в ответ на украинские удары по гражданской инфраструктуре Россия атаковала около 250 украинских АЗС, которые теперь стали для украинцев «объектами тревоги и страна».

«По всей Украине дороги увешаны следами разрушений, оставшихся после российской кампании. На юге Украины, между Днепром и Запорожьем, почти каждая вторая заправка — это обугленные руины. Заправка может быть открыта одну ночь, а на следующую — исчезнуть», — написало СМИ.

По словам аналитиков, в апреле произошел «явный сдвиг», поводом для которого послужили украинские удары по территории России, и АЗС стали подвергаться атакам российских беспилотников.

По данным ACLED и киевской консалтинговой группы A-95, большинство атак произошло в регионах, расположенных вблизи линии фронта, но при этом были и удары по АЗС в отдаленных регионах, отметила газета. Группа A-95 сообщила, что водители бензовозов на Украине все чаще отказываются ехать в наиболее опасные районы, а украинские чиновники и операторы автозаправочных станций «вносят коррективы» в свою работу. В украинской сети автозаправочных комплексов, WOG, признали, что они «понесли одни из самых больших убытков среди операторов топливного рынка».

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев столкнулся с «новыми вызовами» из-за российских ударов по украинским автозаправочным станциям (АЗС). 7 июля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ) также подчеркнул, что удары России по АЗС в прифронтовых регионах Украины являются для страны «огромной проблемой».

В конце июля в силовых структурах России рассказали ТАСС, что российская армия уничтожила все основные автозаправочные станции (АЗС), расположенные вдоль дорог от Харькова до Полтавы, Днепра и Павлограда, которые использовали ВСУ.

27 июля депутат Харьковского облсовета Александр Скорика заявил, что на автотрассе Харьков — Полтава на Украине были уничтожены все автозаправочные станции (АЗС).

Ранее на Украине заговорили о серьезных проблемах в экономике из-за блокады портов.