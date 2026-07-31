Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Политика

На Украине заявили о новой фазе конфликта с Россией

Советник Зеленского Бескрестнов: Россия и Украина ведут конфликт на истощение
Сергей Бобылев/РИА Новости

Советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» заявил, что активные изменения на линии фронта почти отсутствуют, а боевые действия перешли в фазу истощения. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Фронта почти не двигаются. Но сейчас идет другая война, война на истощение. Мы уничтожаем инфраструктуру России, они уничтожают нашу», — заявил Бескрестнов.

Он считает, что конфликт на Украине, рано или поздно завершится, однако обе стороны столкнутся с последствиями в экономике, инфраструктуре и демографии.

До этого бывший советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявлял, что Россия побеждает в конфликте на Украине. По его словам, НАТО не удалось добиться деэскалации в конфликте с Россией, что негативно отразилось на Украине. Эксперт заявил, что республика превратилась в кладбище из-за истощения личного состава и нехватки вооружений.

Президент Владимир Путин, комментируя складывающуюся на фронте ситуацию, заявил, что Россия придет туда, куда нужно в рамках проведения спецоперации на Украине. Он также отмечал, что Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением российских целей.

Ранее военный раскрыл, какие территории перейдут под контроль ВС РФ до конца лета.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Льготы по банковской карте и прибавки к пенсии. Что изменится для россиян с 1 августа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!