Советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» заявил, что активные изменения на линии фронта почти отсутствуют, а боевые действия перешли в фазу истощения. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Фронта почти не двигаются. Но сейчас идет другая война, война на истощение. Мы уничтожаем инфраструктуру России, они уничтожают нашу», — заявил Бескрестнов.

Он считает, что конфликт на Украине, рано или поздно завершится, однако обе стороны столкнутся с последствиями в экономике, инфраструктуре и демографии.

До этого бывший советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявлял, что Россия побеждает в конфликте на Украине. По его словам, НАТО не удалось добиться деэскалации в конфликте с Россией, что негативно отразилось на Украине. Эксперт заявил, что республика превратилась в кладбище из-за истощения личного состава и нехватки вооружений.

Президент Владимир Путин, комментируя складывающуюся на фронте ситуацию, заявил, что Россия придет туда, куда нужно в рамках проведения спецоперации на Украине. Он также отмечал, что Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением российских целей.

Ранее военный раскрыл, какие территории перейдут под контроль ВС РФ до конца лета.