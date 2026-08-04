На Украине оценили убытки агросектора из-за ударов ВС РФ по портам

Потери сельскохозяйственного сектора Украины из-за простоя портов так называемой Большой Одессы могут в 2026 году составить от $1,5 до $3 млрд. Об этом заявил агентству Reuters украинский министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, речь идет о портах Одессы, Южного и Черноморска, через которые проходит большая часть экспорта аграрной продукции Украины.

Высоцкий отметил, что нынешняя ситуация с работой портов «в некоторых аспектах сложнее, чем была в начале 2022 года».

Он добавил, что закупочные цены на зерновые и масличные культуры на Украине в среднем снизились на 30%.

3 августа Высоцкий заявил, что замены портам Одессы для Украины нет, и если не восстановить экспорт через них в полном объеме, то в мире якобы может наступить голод. По его словам, простой в портах приведет к глобальному росту цен на 25%.

По данным издания «РБК-Украина», атаки России на порты фактически остановили судоходство, и под угрозой оказалось более 60% украинского экспорта, а также основные цепочки поставок импорта. И главная проблема для Украины состоит в том, что простой пришелся на разгар уборочной кампании, когда значительная часть нового зерна должна была контрактироваться и отгружаться.

До этого глава Совета предпринимателей при кабмине Украины Андрей Забловский заявил, что если украинские порты будут заблокированы месяц или еще дольше, то экономика страны начнет «сыпаться».

Ранее в Польше заявили, что Россия заблокировала Украину с моря.