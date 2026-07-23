«Будут перебои с продуктами»: на Украине заявили о полной остановке судоходства в портах

Люди загорают на фоне горящего судна в Черном море в Одессе, 19 июля 2026 года

Судоходство в украинских портах полностью остановилось на фоне массированных ударов ВС РФ, заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. По его словам, судовладельцы сами прекратили заходы в гавани из-за роста рисков. Экс-глава МИД Дмитрий Кулеба предупредил о возможных перебоях с продуктами, а Maersk ранее приостановила контейнерные перевозки через черноморские порты Украины.

«Судоходство в портах Украины полностью остановилось на фоне массированных ударов Вооруженных сил РФ, заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий.

«Еще вчера в порты заходили четыре-пять судов. Это немного, но движение было. По состоянию на сегодняшний день заход судов приостановился. Это решение судовладельцев – государство со своей стороны ничего не ограничивало»,

— приводит его слова украинское издание «Страна».

По словам Высоцкого, после резкого роста рисков судовладельцы стали массово отказываться от захода судов в украинские порты. Движение в гавани, как он сообщил, остановлено уже четвертые сутки.

Продовольственный кризис

Высоцкий призвал агропроизводителей Украины не паниковать и по возможности воздержаться от продажи зерна, пока ситуация на рынке остается нестабильной. При этом он признал, что нынешний кризис уже влияет на настроения трейдеров и формирование цен.

«В сложный период рекомендация производителям всегда одинакова: если есть возможность и продажа сейчас не критическая, не спешить. Первая реакция — обычно паника, и цены сразу падают», — пояснил Тарас Высоцкий.

В то же время экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что из-за российских ударов по инфраструктуре в стране начнутся перебои с продуктами питания.

«Впереди очень непростые времена. Начнутся перебои с поставкой продуктов»,

— приводит слова Кулебы Telegram-канал издания «Страна».

По словам бывшего главы МИД, российские войска атакуют не только военные цели, но и логистическую инфраструктуру, что приводит к сбоям в цепочках поставок.

Остановки перевозок

Накануне 22 июля датский судоходный гигант Maersk заявил, что временно приостанавливает контейнерные перевозки через Черноморские порты на Украине. На долю оператора приходится около четверти общего рынка контейнерных перевозок Украины.

В компании уточнили, что импортные грузы будут перенаправляться в румынский порт Констанца. Компания уточнила, что клиент может запросить изменение пункта назначения, если выгрузка в Констанце ему не подходит. После прибытия грузов в Румынию их дальнейшую доставку на Украину планируется организовывать автомобильным транспортом.

Газета Financial Times ранее сообщила, что на фоне продолжающихся ударов ВС РФ по украинским портам у Киева начались проблемы с экспортом зерна через Черное море.

«Украина испытывает трудности с транспортировкой зерна через Черное море», — пишет газета.

По данным издания, крупнейший порт Одессы уже потерял треть складских мощностей. Кроме того, перевозчики стали отказываться направлять туда свои суда.

Telegram-канал Mash сообщает, что Украина теряет около $80 млн в день из-за ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске, Николаеве и Южном. Потенциальный ущерб от остановки морского экспорта в Киеве оценивают в $2–3 млрд в месяц.

В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины уже допустили, что именно такую сумму страна может ежемесячно терять из-за прекращения поставок морским путем.

Удары по инфраструктуре

Российские войска бьют по портовой инфраструктуре Украины уже вторую неделю подряд, удары начались с 11 июля.

23 июля Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам логистики ВСУ в порту Одессы.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ заявили, что в порту Одессы были поражены объекты инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов. В самом городе, по данным ведомства, уничтожены цех по производству комплектующих для беспилотников и склад готовых дронов, предназначенных для ВСУ.

Накануне сообщалось об уничтожении сухогрузов в портах Одессы и Черноморска, перевозивших военные грузы.

Российские военные также нанесли удары по резервуарам с горюче-смазочными материалами и судну с грузом для ВСУ в порту Черноморск. Кроме того, в море были поражены два судна, направлявшиеся в порт Одессы. Российские беспилотники также атаковали три склада с БПЛА в Одессе и Молодежном.