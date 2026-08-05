ЕС передаст Украине новый транш доходов от активов России

Фон дер Ляйен: ЕС пообещал Киеву пятый транш доходов от активов России в €1,4 млрд

Европейская комиссия экспроприировала пятый транш доходов от замороженных активов Центрального банка России в €1,4 млрд и обещала передать их Украине. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС предоставит эти средства Киеву, чтобы обеспечить финансирование продолжения боевых действий против России. Общая сумма выплат, переданных украинской стороне с доходов российских активов, составила €8 млрд, уточнила фон дер Ляйен.

1 апреля верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас сообщила о выделении Киеву дополнительные €80 млн за счет прибыли от замороженных российских активов.

24 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что передача Украине доходов от замороженных активов России — это кража средств. А в марте официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что присвоение прибыли от финансовых операций с российскими замороженными активами является воровством.

Ранее глава украинского Минфина призвал ЕС украсть российские активы.