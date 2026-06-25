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Политика

Глава украинского Минфина призвал ЕС украсть российские активы

Глава Минфина Марченко: для финансирования Украины от ЕС нужны новые решения
Susana Vera/Reuters

Министр финансов Украины Сергей Марченко призвал европейских союзников Киева украсть российские активы для обеспечения финансирования страны на 2027 год. Об этом пишет Liga.net.

По его словам, потребности Украины на 2026 год полностью покрыты зарубежными спонсорами, и в 2026 году Киев привлек уже $11,9 млрд внешнего финансирования. Однако бюджет страны на 2027 год пока полностью не обеспечен, и Украине нужны «дополнительные решения» от европейских доноров. Так, он призвал ЕС конфисковать замороженные российские активы. По мнению Марченко, они должны стать одним из источников финансирования Украины.

«2027 год требует дополнительных решений. Украина делает свою часть работы — мобилизует внутренние доходы, расширяет налоговую базу, борется с уклонением от уплаты налогов и теневой экономикой. Но для обеспечения устойчивости нам нужна непрерывная, предсказуемая и скоординированная поддержка партнеров», — заявил Марченко.

Издание отмечает, что без денег из других стран Украине будет сложнее поддерживать социальные расходы и гарантировать бесперебойное функционирование государства в условиях военного конфликта.

В мае замглавы офиса президента Украины Ирина Мудра отметила, что Киев намерен добиваться изъятия замороженных активов России на выплаты компенсаций за нанесенный ущерб.

24 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что передача Украине доходов от замороженных активов России — это кража средств. А в марте официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что присвоение прибыли от финансовых операций с российскими замороженными активами является воровством.

Ранее в Госдуме назвали воровством передачу Украине доходов от российских активов.

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