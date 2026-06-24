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Политика

Лавров обвинил ЕС в воровстве средств России

Лавров: направляемые Украине доходы от активов РФ — это ворованные средства
Kaan Soyturk/Reuters

Доходы от замороженных активов России, которые передаются западными странами Украине, — это все равно ворованные средства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения», передает ТАСС.

Всего за четыре года Запад перевел Украине $45,5 млрд. В ЕС заявили, что эти средства не с той части золотовалютных резервов или части вклада Центрального банка РФ, которая оговорена в соглашении, а это доходы, которые получены сверх процента, полагающегося ЦБ. Лавров подчеркнул, что в любом случае это ворованные деньги.

По словам министра, одно дело, когда этими средствами можно свободно распоряжаться и получать оговоренные соглашением с Euroclear процент, а все, что сверху, — переходит ЕС. Но когда деньги арестовывают и говорят, что с них будет наживаться дополнительная прибыль, которая перейдет Украине, — это совсем другой момент, отметил Лавров.

После начала специальной военной операции России на Украине в 2022 году Европейский союз и страны G7 заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более €200 млрд находятся в странах Евросоюза, в основном на счетах бельгийской Euroclear.

Ранее была раскрыта сумма переданных G7 Украине средств за счет активов России.

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