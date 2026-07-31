Террор со стороны украинских войск совершается с полного одобрения западных спонсоров, которые дают Киеву оружие для нападений на мирных россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, организация террористических атак на тех, кто никогда не держал в руках оружия — «обкатанная» тактика российских врагов, которые в исторической перспективе каждый раз оказываются не в состоянии ни ослабить, ни победить Россию на поле боя и судорожно ищут способы и средства дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.

В ночь на 31 июля Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. По данным главы региона Андрея Бочарова, в результате ударов пострадали пять человек, повреждены жилые дома, возникли пожары на предприятии топливно-энергетического комплекса и складских объектах, включая логистический центр Wildberries.

Также 31 июля в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 69 управляемых авиационных бомб, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 5103 БПЛА самолетного типа. Кроме того, российские военные нейтрализовали семь снарядов РСЗО HIMARS.

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