Профессор Дизен: у ЕС нет плана действий на случай заключения мира на Украине

ЕС не может допустить окончания конфликта на Украине, так как плана мирного урегулирования у него нет. Об этом на платформе Substack написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По словам эксперта, боевые действия на Украине сохраняют США в Европе, поддерживают европейское единство, защищают «непопулярную политическую элиту от растущей оппозиции», предлагают милитаризацию в качестве экономической модели, забирают ресурсы у России и дают европейским лидерам время на подготовку к прямой войне с Москвой.

«Мирное соглашение потребовало бы от европейских лидеров возврата средств, которые они захватили и частично украли у России, а также использовали в качестве залога по кредитам Украине. Победа дала бы европейцам сильную поддержку США и закаленную в боях Украину, в то время как поражение оставило бы Европу без четкой роли или значимости в многополярном мире. Нет никакого плана действий на случай заключения мира», — написал Дизен.

Профессор отметил, что предложение ЕС о «безусловном прекращении огня» — это не мирная инициатива, а попытка затянуть конфликт и заморозить его, чтобы перевооружиться или ввести на Украину войска НАТО в качестве миротворцев.

В июле Дизен писал, что Евросоюз должен прекратить попытки саботировать дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и начать диалог с Россией.

В августе замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию украинского кризиса, если Запад отнесется к ним конструктивно и зрело.

3 августа советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил три формата перемирия с Россией — прекращение ударов по воздушным целям, энергетической инфраструктуре и линии фронта.

Ранее в США призвали Трампа воспользоваться моментом для переговоров по Украине.