В Европе заметили наращивание российских войск на границе с Финляндией

Welt: Россия готовится нарастить силы на границах с Финляндией и Норвегией

Россия готовится к наращиванию своих возможностей вдоль северо-восточной границы НАТО после окончания конфликта на Украине. Об этом пишет издание Welt со ссылкой на выводы нескольких скандинавских и балтийских СМИ, которые совместно с экспертами проанализировали спутниковые снимки российской активности в регионе.

А именно на снимках журналисты заметили несколько мест, где ведется новое строительство или расширение военной инфраструктуры. Одним из крупнейших проектов СМИ назвало расширение военной базы в посёлке Печенга Мурманской области на границе с Финляндией и Норвегией. Издание написало, что около города Кандалакша в Мурманской области также идет строительство новой военной базы, а третий крупный строительный объект можно наблюдать в Новой Вилге под Петрозаводском.

«В настоящее время мы наблюдаем в соседних с Финляндией регионах строительство Россией инфраструктуры для размещения дополнительных войск», — заявил старший научный сотрудник Финского института международных отношений (FIIA) Матти Песу.

Эксперты предполагают, что Россия планирует разместить в регионе до 115 тысяч военных, то есть примерно столько же, сколько во время Холодной войны. При этом Песу отметил, что Россия может предпринимать эти действия для оборонительных задач.

В октябре 2025 года президент России Владимир Путин отметил, что российские войска появятся в регионах, которые граничат с Финляндией после вступления скандинавской страны в НАТО.

В апреле 2026 года бывший командующий Силами обороны Финляндии Тимо Кивинен заявил, что после окончания конфликта на Украине Россия якобы будет стремиться укрепить свое военное присутствие на границе с Финляндией.

В феврале посол России в Хельсинки Павел Кузнецов отметил, что финские власти не скрывают подготовку к военному противостоянию с Россией.

Ранее в Госдуме предупредили, что Россия может «разнести половину Финляндии».