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В Госдуме предупредили, что Россия может «разнести половину Финляндии»

Депутат Журавлев: РФ усилит оборону из-за создания в Финляндии центра ремонта РСЗО
Michael Nitzschke/Global Look Press

Россия усилит оборону на границе с Финляндией из-за решения республики построить в Тампере центр технического обслуживания и ремонта реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS американской компании Lockheed Martin. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Власти Финляндии — в виде полоумного президента Стубба, который больше всего умеет мячики в гольфе Трампу подавать — ведут ее недрогнувшей рукой в пропасть. Продолжают эскалацию, всеми возможными способами стараясь разозлить Россию. На провокации мы, конечно, поддаваться не будем, но свою оборону на этом весьма значительном участке границы усилим. Там и сейчас, уверяю вас, нашей военной техники сосредоточено достаточно для того, чтобы разнести половину Финляндии», — сказал он.

Журавлев напомнил, что от разрыва отношений с Россией Финляндия страдает больше других европейских стран.

«Финляндия, в принципе, постепенно превращается во вторую Украину. Из страны нейтральной и нам вполне дружественной она буквально за несколько лет превратилась в часть НАТО, которая, к тому же, периодически поднимает вопрос и о размещении на своей территории ядерного оружия. Между прочим, это только во вред Хельсинки — представители Торговой палаты страны признают, что Финляндия от разрыва с Россией экономически пострадала больше всех остальных европейских государств. Только перевозками занимались больше двух тысяч финских компаний, которые немедленно обанкротились, когда возить стало нечего», — добавил он.

26 июня минобороны Финляндии сообщило, что в стране будет создан центр технического обслуживания и ремонта реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS американской компании Lockheed Martin. Известно, что соглашение подписали Силы обороны Финляндии, финская компания Insta и Lockheed Martin. Центр разместят на предприятии Insta в Тампере.

Ранее политолог предупредил об угрозе для России со стороны Финляндии и Швеции.

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