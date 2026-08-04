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Политика

Сенатор-демократ затормозил принятие законопроекта о санкциях против России

Punchbowl: сенатор затормозил принятие законопроекта о санкциях США против РФ
J. Scott Applewhite/AP

Американский сенатор-демократ Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное принятие законопроекта о санкциях против РФ в верхней палате конгресса США. Об этом сообщила корреспондент Punchbowl Лора Вайс в соцсети Х.

«Сенатор Уорнок заблокировал договоренность об ограничении прений по законопроекту о санкциях против России», — написала она.

Ранее сенат США в ходе второго процедурного голосования большинством голосов поддержал переход к рассмотрению законопроекта. При этом палата представителей ушла на каникулы до 31 августа, это дополнительно откладывает рассмотрение документа.

Законопроект, разработанный при участии сенатора Линдси Грэма, наделяет американского президента правом вводить пошлины в 100% в отношении пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также пошлины в размере до 500% на весь импорт из России в США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятие этого законопроекта будет равняться «выстрелу в ногу» и нанесет ущерб в первую очередь самому Вашингтону. Она подчеркнула, что неэффективность санкционного давления на Россию уже доказана на практике.

Ранее США ввели санкции против структур Минобороны России.

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