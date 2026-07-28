Захарова: принятие антироссийских санкций в США равноценно выстрелу себе в ногу

Приняв законопроект об антироссийских санкциях, Соединенные Штаты выстрелят себе в ногу. Об этом на выездном брифинге заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что утверждение новой инициативы против РФ будет равняться выстрелу в ногу и нанесет ущерб в первую очередь самому Вашингтону.

Захарова отметила, что принятые в обход Совета Безопасности ООН антироссийские санкции разрушают отношения, связи, контакты, развитие и перспективы. При этом неэффективность санкционного давления на Россию уже была доказана на практике.

Представитель МИД России указала, что активизация обсуждения законопроекта об ужесточении санкций против РФ после кончины сенатора Линдси Грэма говорит о том, что в США действует механизм подбора сторонников антироссийских инициатив.

24 июля сообщалось, что американский сенат может рассмотреть законопроект о санкциях против России уже на следующей неделе. Источники утверждают, что демократы дали понять республиканцам о своей готовности поддержать новые санкции. Законопроект был изменен дважды после кончины Грэма. В результате сенаторы снизили максимальную ставку вторичных пошлин с 500% до 100% и ограничили действие законопроекта, разрешив Трампу вводить пошлины только в отношении не более чем пяти стран.

Ранее сообщалось, что проект новых санкций США против России оказался под угрозой срыва.