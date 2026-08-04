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Общество

США ввели санкции против структур Минобороны России

США ввели санкции против Сухопутных войск и структур Минобороны РФ
Максим Блинов/РИА Новости

США расширили санкционный список, включив в него ряд российских ведомств, включая подразделения Министерства обороны и Сухопутные войска. Согласно данным Госдепартамента, опубликованным в Федеральном реестре, ограничения вступили в силу 24 июля.

Под санкции попали: Главное ракетно-артиллерийское управление МО РФ, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов МО РФ, Сухопутные войска России, 1061-й центр материально-технического обеспечения.

Официальной причиной американской стороны названо нарушение законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки. В частности, обвинения касаются возможной передачи технологий, товаров или услуг Ирану, Северной Корее и Сирии, а также закупок у этих стран в обход американских ограничений.

При этом конкретные детали претензий не раскрываются.

В конце июля США ввели санкции против российской компании и еще четырех юрлиц, которые якобы связаны с иранской авиакомпанией Mahan Air.

Ранее стало известно о расколе в конгрессе США из-за антироссийских санкций.

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