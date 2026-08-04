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Политика

Захарова прокомментировала похороны пособника нацистов в Латвии

Захарова: героизация легионеров СС — свидетельство возрождения неонацизма в ЕС
Григорий Сысоев/РИА Новости

Похороны пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса в Латвии свидетельствуют о возрождении идеологии неонацизма в Евросоюзе. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Для нормальных людей во всём мире эти палачи никогда не станут «героями». Они повинны в геноциде советского народа, включая русских и латышей. Героизация легионеров СС — свидетельство возрождения и легализации идеологии неонацизма в Европейском союзе», — отметила она.

4 августа стало известно о том, что на братском кладбище Лестене в городе Тукумс в Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса. В докладе неправительственных организаций России под названием «Пособники нацистских преступлений» сказано, что он служил в латышском легионе СС.

17 июля стало известно, что украинское правительство поручило перезахоронить первого основателя и руководителя ОУН (Организации украинских националистов, запрещена в России) Евгения Коновальца на Национальном военном мемориальном кладбище в Киеве.

25 мая на Украине перезахоронили второго главы Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Андрея Мельника.

Ранее Захарова обвинила НАТО в спонсировании терроризма

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